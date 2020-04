"Nunca me acostumbro a vivir con tu ausencia": Leonor Varela recuerda a su hijo con emotiva foto

View this post on Instagram

Niño hermoso cuanto te extraño. Aprendo a vivir con este corazón roto, pero nunca me acostumbro a vivir con tu ausencia. Un año y 5 meses ya desde que te fuiste al cielo. Vuela alto principito mío 🌟 . . . I miss you so much my beautiful boy. Although I have learned to live with this broken heart, I will never get used to the empty space left instead of your body. A year and 5 months since you went to heaven. Fly high my little prince 🌟