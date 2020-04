"No ha sido fácil": Carla Jara muestra su primera portada en Miss 17 y reflexiona sobre su carrera

View this post on Instagram

#TBT Haciendo orden encontré esto, mi primera portada en la “Miss 17”, tenía 16 años y mucha salud jajajaja (salgo con los cachetes rojos) q lindos recuerdos, era finalista del concurso , salí “Miss rostro” 🤪 y lo pasé tan bien, fue ahí donde me vio Alex, el director de mekano y me invitó a ser parte del programa, primero haciendo un espacio de música y luego parte del ballet de mekano, donde tenía mucho q ensayar para lograr estar al nivel de mis compañeros que eran todos bailarines, después pasé al team mekano y finalmente a actuar, donde decidí dejar el programa y estudiar teatro, no ha sido fácil , pero si me siento muy afortunada de la vida que tengo, agradezco cada etapa que he vivido y de la cual he aprendido mucho… me fui en la profunda 🤣 pero en este encierro de más de un mes es inevitable no recordar y ponerse nostálgicos! Lindo jueves bellezas!!!! 🥰😘#cuarentena #día34 #mequedoencasa #miss17tieneonda p.D la revista costaba 1.200 pero los Aros 290!!! Súper oferta! 🤣😉