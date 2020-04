Fuerte pelea entre 'Pautips' y Nicolás Arrieta en redes ha dado de qué hablar

View this post on Instagram

Otra de @davidvisuals_ph 🍂 #TB Les quería ofrecer disculpas por el comentario que hice ayer en stories, no fue lo más oportuno teniendo en cuenta la situación que pasan muchas personas hoy en día 🙏🏻. Soy humana y no dimensioné lo que escribí ( que estaba cansada de cocinar y quería ir a un brunch…) 🥞Los que me siguen desde hace rato saben que esta es una de mis actividades favoritas para hacer los Domingos y ya que ha pasado casi un mes desde que iniciamos la cuarentena me levanté con esta idea y hoy soy consciente que debí haber dejado el comentario para mi. Les ofrezco disculpas a las personas que se vieron ofendidas… Tendré más precaución. Si necesitan ayuda en esta cuarentena escríbanme por interno, miramos que podemos hacer ❤️ Gracias chicos.