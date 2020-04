"Lo tengo casi listo": Coté López anuncia que está escribiendo su primer libro

Durante sus años viviendo fuera de Chile, Coté López aprendió idiomas, estudió distintas carreras, armó una línea de ropa, e incluso, incursionó en la televisión en Qatar. Lo único que le faltaba por hacer, escribir un libro, resulta que ya lo hizo.

La ex modelo ha aprovechado el tiempo libre de la cuarentena para avanzar en un proyecto, que según contó en Instagram, comenzó hace años.

Fiel a su estilo, la madre de cuatro hijos comenzó contando la historia en tono de broma. "Les cuento algoooooo ??? O sea creo q ya se los había contado hace unos años , no estoy segura …pero creo que les dije : estoy escribiendo un libro , voy en el título …. jajjajaa 🤣 bueno … lo he estado escribiendo durante los últimos 5 o 6 años ..escribo una página por año … así somos los artistas … jajajjajaja ya broma", comenzó diciendo.

Tras ironizar sobre la lentitud del proceso, adelantó que no se trataría de un libro autobiográfico, como muchos seguidores le han preguntado. "La cosa es que en estos días he avanzado mucho y lo tengo casi listo 😱 muero por que lo lean 😁😁😍 pd: no es una autobiografía !!!!", finalizó.



La noticia sorprendió a sus más de un millón de seguidores. "Si lo vendes, feliz lo compro! 💪", "Me muero que maravilla😍 al fin!! bendito seas coronavairas", "Lo quieroooo", "Las mil y una aventura de Cote", "Woooowww que bacan!!", fueron algunas de las impresiones de sus fanáticos.