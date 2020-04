"Qué bueno eso del fuero": Alison Mandel y Chiqui Aguayo desclasifican íntimos chats

View this post on Instagram

"PRIMERIZAS" Mañana haremos una transmisión en vivo que de nada les ayudará porque somos bien bobas en la maternidad pero nos vamos a divertir 🤣 si las bendiciones así lo permiten…. estas conversaciones son sólo un pedacito de nuestra experiencia maternal. Nos vemos mañana??? @chiquiaguayo 19:00