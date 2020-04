"Me baja la melancolía": Julián Elfenbein habla sobre sus emociones durante el aislamiento

Separado y sin sus hijos se encuentra pasando la cuarentena el animador de Pasapalabra, Julián Elfenbein, quien se cambió de casa hace poco. Aunque pudo pasar el fin de semana largo con sus tres hijos, la mayor parte del tiempo ha estado solo en su nuevo departamento.

En conversación con Nicolás Copano en el nuevo programa Chilevisión, #CHVenCasa, en animador habló de cómo pasa estos días y las emociones que lo invaden.

"No. No sé si te pasa, pero tiene que ver con… Bueno, momentos personales que no voy a comentar. Pero también tiene que ver con que se junta con este aislamiento que es inédito en la historia de la humanidad", comenzó diciendo.

"A mí de repente me baja la melancolía. Estoy sin mis hijos, pero por un tema de seguridad", explicó.

El comunicador agregó que tener tanto tiempo libre lo hace plantearse muchas cosas. "Pasa que es este aislamiento obligatorio, no sé si a te pasa, pero cuando te toca estar solo se pone más melancólico, tienes más tiempo para pensar.

"Si bien he estado trabajando en Teletón, haciendo cosas para el canal, pero evidentemente te pones un poquito más… Es distinto estar solo, aislado, que de repente ver a un amigo, ¿me entiendes?", finalizó.