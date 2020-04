En esta época, los empleados independientes están casi tan preocupados como los desempleados. El trino con el que Mónica Rodríguez habló sobre sus problemas económicos

Las actividades económicas están detenidas, y muchos están con calculadora en mano tratando de llegar a fin de mes.

El gremio de periodistas y comunicadores, en particular, vio agudizada la crisis que ya se sentía en los medios.

Por esta razón, Mónica Rodríguez, quien siempre ha sido muy directa con sus opiniones abordó al presidente Duque a través de Twitter.

Allí, le pidió soluciones para empleados independientes como ella.

Señor Presidente @IvanDuque los independientes en este país no tenemos ningún salvavidas!. Sin trabajo no podemos pagar nada, no nos prestan, no tenemos subsidios de nada. Necesitamos una opción!.

— MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) April 14, 2020