Chiqui Aguayo sobre su salida de TVN: "Si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear".

La crisis satinaria global no sólo ha impactado la salud de miles de personas en el mundo, sino que también a afectado la economía y los trabajos de miles. En este contexto los canales de televisión, particularmente TVN, también ha debido tomar medidas.

El primer coletazo en la señal estatal lo recibió el emblemático conductor de noticias, Mauricio Bustamente, quien

En entrevista con La Tercera, Chiqui Aguayo, habló de su salida del matinal de TVN, "Buenos días a todos", la semana pasada. La comediante reconoció que el despido, la pilló por sorpresa.

“Me llamó por teléfono la productora ejecutiva (Pamela Díaz), y me contó básicamente que el canal está en una reestructuración severa, en una crisis super importante y que producto de esta reestructuración yo no seguía en el matinal. Fue sorpresivo”, aseguró.

La primera duda que surgió ante el despido de Aguayo, fue en relación a su fuero maternal, ya que en septiembre pasado fue madre. Sin embargo, la actriz explicó que estaba de forma independiente en el canal, por lo que su fuero no fue respetado.

"Nunca hubo fuero, trabajadora independiente sin ninguna protección. Tristemente no sere la primera ni la última", escribió en su cuenta de Instagram tras ser despedida.



Sobre la idea de alegar ante la justicia algún resquicio por su fuero, comentó: "No lo sé todavía, lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear".