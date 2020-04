Estas son las 5 series de Netflix más exitosas ¿ya las viste?

En esta época de cuarentena, sin duda, la televisión es uno de los principales medios de entrenamiento. Netflix se ha destacado por excelentes producciones y hoy te presentamos las 5 series de Netflix más exitosa. Te las recomendamos a ojo cerrado y la fanaticada también.

1. La Casa de Papel

La Casa de Papel es, sin duda, una de las series más exitosas de Netflix - Agencias

Esta es sin duda una de las series de Netflix más exitosas que ha cautivado más audiencia. El drama español está basado en un grupo de distinguidos amigos ladrones que planean dar un golpe perfecto. Los muy distinguidos amigos de lo ajeno ingresan a una fábrica de moneda y timbre. Todo el movimiento está liderado por un personaje llamado El Profesor. La calidad de los personajes y su capacidad de transmitir emociones ha llegado a millones de personas.

2- Élite

La alta clase social muestra su lado oscuro en "Élite" - Agencias

Así como La Casa de Papel, Élite es una de las gamas españolas. Esta serie nos muestra la vida de un grupo de jóvenes adinerados que ven clases es una de las escuelas más reconocidas del país. Élite nos muestra como las drogas, la depresión y el sexo sin medidas no distingue de clases sociales ¿Cómo afrontan esta situación estos chicos?

3.- La Casa de las Flores

La Casa de las Flores nos divierte con su peculiar familia. - Agencias

Se trata de una serie mexicana que sirve para desestresarnos en esta cuarentena, pues buena parte de su misión es divertirnos con sus historias. Todo gira en torno a una de las familias más reconocidas de México y el éxito está en todos los increíbles secretos que guardan. El drama se desarrolla en una florería de la familia De La Mora y cada uno de sus integrantes tiene interesantes mensajes que transmitirnos.

4. Friends

Pasan y pasan los años y "Friends" sigue estando entre las series favoritas - Agencias

Se trata de una serie estadounidense que no para de ganar afectos en los últimos 20 años. Y aunque es un clásico se ha convertido en una de las series de Netflix más exitosas. Narra la vida de seis jóvenes de diferentes caracteres y formas de pensar, pero que se hacen amigo. Es una historia de humor que deja ver también los problemas humanos. Pero, sin duda, lo que más arrancan estos personajes, son carcajadas.

5-The Crown

La vida de la realeza siempre nos ha fascinado y esta serie nos encanta. - Agencias

The Crown no podía faltar en nuestro top 5 de las series de Netflix más exitosas. Y es que la vida de la realiza siempre nos ha llamado mucho la atención. Precisamente en esto se basa el drama. Muestra toda la historia de la familia real británica, especialmente de la Reina Isabel. Nos narra la épocas importantes de este personaje como el momento en que se casó, el día de su coronación y todos los acontecimientos que ha vivido y que marcaron, sin duda, la historia de Una serie dramática que nos muestra la historia de la realeza británica, sobre todo la vida de Gran Bretaña. Se trata de una de las series más costosas y no te la puedes perder.

