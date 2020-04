¡Increíble! Reina colombiana creía que estaba enferma y resultó embarazada

Se trata de Taliana Vargas una de las reinas más queridas por los colombianos. Reina colombiana creía que estaba enferma y resultó embarazada

La samaria de 32 años reveló detalles sobre lo vivido en la edición de "marzo 19-abril 01" de la revista 'Aló'.

Recordemos que nueves meses atrás había nacido Alicia, su primogénita.

Razón por la que este segundo embarazo la tomó por sorpresa, así lo contó con una divertida anécdota.

“Me sentí maluca. Había un virus en Cali y pensé que se me había pegado, y aunque tenía fiesta organizada, me tocó cancelarlo todo" empieza su relato.

Agregó que un poco después de mediodía tuvo que detener sus actividades.

Así inició su relato una reconocido reina colombiana en entrevista con la Revista Aló.

“En la tarde le dije a Alejandro [Eder]: ‘Amor, no puedo más, llévame a la clínica, no me aguanto este malestar’".