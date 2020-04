"Soy llorona": Periodista Ángeles Araya comienza nuevo programa de ayuda social visiblemente emocionada

Este lunes 13 de abril se estrenó un nuevo programa de ayuda social en Canal 13, Aquí somos todos. El objetivo del espacio es generar cadenas de colaboración entre personas que necesitan ayuda y quienes pueden aportar.

Para dar comienzo al programa, se hizo un resumen del la coyuntura que ha afectado a nuestro país en el último tiempo, desde el estallido social hasta la pandemia mundial por coronavirus. Al llegar al estudio, la periodista y conductora del espacio, Ángeles Araya comenzó dando la bienvenida visiblemente emocionada.

"Me seco las lágrimas" señaló en conversación con Clarisa Muñoz, activadora en terreno del espacio. La animadora reconoció estar muy emocionada y sensible con el debut del espacio social. "Los que me conocen saben que soy llorona", señaló.

En el primer capítulo, la idea es juntar elementos de cuidado básico para adultos mayores en Antofagasta. "Debemos gestionar ayuda en pañales, alimentos no perecibles y saballinas para la @fundacionporunmundosolidario", escribieron en la cuenta oficial de Instagram del programa.