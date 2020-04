"Elegí esta foto en honor a ti Chiqui": María Luisa Godoy despide a integrantes del matinal con esta imagen

View this post on Instagram

Mi @chiquiaguayo y @hugovalenciatv queridos, elegí esta foto en honor a ti Chiqui porque refleja cómo nos alegraste la vida siempre en el @muybuenosdiastvn y se te ocurrían cosas divertidas para que hiciéramos. Con Hugo son dos tremendos profesionales que le dieron mucho al matinal. Jugados, trabajadores, muy profesionales, adorables y tan queribles. En la pega los voy a echar de menos, pero en la vida gane dos amigos. Ojalá la vida profesional nos vuelva a juntar. Los quiero mucho! ❤️❤️