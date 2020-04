¡Irreconocible! estas son las supuestas cirugías que tendría Paola Jara

View this post on Instagram

Este es el antes y después de #paolajara, famosa cantante colombiana en el que podemos ver su cambio. Creemos que Paola cuenta con, aumento de senos, rinoplastia, lipo, posible bichectomía y fillers para definir más los ángulos del rostro. Los cambios le han sentado muy bien y se ve radiante. Por algo está tan en tendencia. Si puedes verte mejor, ¿por qué no? #bellezacreada #belleza #cirugiaplastica