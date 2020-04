Así es el lujoso apartamento en el que Sara Uribe pasa la cuarentena

View this post on Instagram

Los días van pesando, vemos noticias duras, tristes que nos desaniman y que nos generan estrés. ¿Quién no se ha sentido estresado por estos días? ¡Todos!👆🏻👆🏻👆🏻 . Yo opté por ver noticias una vez al día y generar una rutina, al lado de mi bebé, que me ayudara a estar activa también, me subiera el ánimo, siempre, por supuesto, acompañada de⭐ @regenecare, ⭐que me ayuda, junto a mis actividades, a sentirme mejor y productiva dentro de casa: . 👉🏻Comienzo con mi Fibrax. . 👉🏻Durante el día me hidrato con el Té Beautiful. . 👉🏻Y en la noche, antes de dormir, mi colágeno líquido hidrolizado, que no solo es colágeno, sino que está enriquecido con Vitamina C, Biotina, Aminoácidos y Magnesio. . @Regenecare hace envíos a todo el país🇨🇴 para que no dejes de cuidarte en esta cuarentena. #SoyRegenecare @regenecare @regenecaregerencia . 📲3046377313 – 3182274365 www.regenecare.co