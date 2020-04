Johanna Fadul recordó a sus gemelas con una triste foto 

View this post on Instagram

Mi #Tbt hoy lo dedico a mis ángeles Antonella&Anabella . Ellas, seres tan frágiles y a la vez tan poderosos q no tuvieron q vivir en este mundo para cumplir su propósito. Desde q decidieron escogerme como mamá y aunque terrenalmente no estén presentes, todos los días me llenan de bendiciones. Gracias hijas por regalarme el privilegio de tener 2 angelitos en el cielo. Las amamos ♾ @juanse_quintero