Ex de Jessica Cediel ahora cuenta cómo terminaron y le sigue sacando trapitos al sol

Limpiando mi alma @exatlonestadosunidos por favor llámame 💥Mira💥Ambos obtuvimos nuestra fama reciente de exatlon y telemundo no el uno del otro. Realmente estoy considerando volver. – Cleansing my soul. @exatlonestadosunidos please call me 🦾 💥look💥 we both got our recent fame from Exatlon and telemundo not each other. I’m really considering going back.🖐🏻This is not the whole video check link for full version or @youtube or @facebook it’s 5 mins long 🖐🏻