"Líchigo": Así critican a ex prometido de Jessica Cediel por pedirle anillo de compromiso

"Semejante porquería de novio que me tuve que conseguir", le dijo alguna vez Betty a su novio ficticio Nicolás en Betty la Fea.

Seguro eso también se lo dice ahora mismo (aunque sea de pensamiento) Jessica Cediel a Mack Roesch, quien publicó que seguían juntos en redes porque ella no le había devuelto el anillo de compromiso.

Positivo para Incel, pero también para misógino. Y para tacaño. Y de la que se salvó.

Esos son los comentarios de personas que en vez de atacar a la presentadora, se han puesto de su parte.

Mk me parece el colmo que mujeres estén atacando a Jessica Cediel por lo del anillo, cuando a la gran mayoría de nosotras nos ha tocado lidiar con un ex loco, obsesionado y tóxico que no encuentra ni que hacer para jodernos la vida. No sean tan hijueputas!

— ROSS🌸. (@Ross_Cure) April 9, 2020