Cuando eres figura pública y sales a la calle tienes dos opciones: 1. Te armas de guardaespaldas hasta los dientes para que nadie se acerque a ti. 2. Te armas de guardaespaldas hasta los dientes, das algunas fotos y luego te vas, previo cerco de tus guaruras. La vez que Sofía Vergara protagonizó bochornosa pelea en bar de Cartagena

O tres, mandas a cerrar algún lugar solo para tí, pagando previamente.

Pero, en todo caso, sabes de antemano que muchas personas querrán tomarse una foto contigo. O lo que sea.

Quizás Sofía Vergara, en 2016, pensó en eso. Lo que no pensó es que todo se salió de control.

Ella estaba en Cartagena, en el bar La Jugada. Varios se tomaron fotos con ella, pero sí, llegó a un punto en el que se hartó (como todo ser humano normal). La vez que Sofía Vergara protagonizó bochornosa pelea en bar de Cartagena

Entonces, comenzó la trifulca y un testigo recuerda solo ver "golpes por todos lados, la seguridad de Sofía como salvajes", los gritos, la policía, etc.

El dueño del bar argumentó que ella se cansó y todo comenzó cuando la empezaron a presionar y a molestar.

Claro, algunos inteligentes internautas culparon a la estrella por todo, porque ella debe ser un robot dispuesto a complacer a sus seguidores.

“Cuando la fama se les sube a la cabeza, que no falten los problemas”, “se creen diosas y son más corronchas que cualquiera”, “normal, tanta foto cansa, uno queriendo disfrutar de la noche”, “yo no me hubiera tomado fotos con nadie, que no molesten”.