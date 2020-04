Sugestiva foto de Sara Uribe da de qué hablar en redes

View this post on Instagram

Los días comienzan a pesar, pero no es algo intencional. Es normal que te levantes con tristeza 😥o sintiéndote con una presión en el pecho pensando en el futuro de los negocios, en el futuro de las familias, del planeta.🌏 ¿Cómo volveremos?, ¿cómo nos levantaremos de esto?, ¿cómo va a ser el planeta cuando todo termine? . No solo te pasa a ti, también me pasa a mí y sé que les pasa a muchas de las personas que me leen…Y pasa porque es normal. Apóyate en algo que creas y confíale tus penas.♥ Y sino crees en nada (que no importa porque todos somos libres), ten la plena seguridad de que esto también pasará…♥ Esto también pasará.