Fotos: Melina Ramírez estaría pasando cuarentena con Juan Manuel Mendoza

Melina Ramírez es una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Melina Ramírez estaría pasando cuarentena con Juan Manuel Mendoza

Su relación con Mateo Carvajal dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Y ahora que terminaron, la presentadora ha sido vinculada con el actor Juan Manuel Mendoza.

De hecho, en la revista 'Aló' hizo algunas declaraciones sobre él.

"Con Juan Manuel he conocido a un ser humano maravilloso. No sé si vaya a ser mi novio más adelante o no".