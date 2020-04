¿Qué va a pasar con el futuro de Verdades Ocultas por la cuarentena?

Son años de grabaciones los que acumula la teleserie más larga de la historia de la televisión chilena, Verdades Ocultas de Mega. Sin embargo, el tiempo en que se realizan las grabaciones versus el que se transmite la teleserie, no es tan espaciado, por lo que, de continuar la crisis sanitaria por más del tiempo estimado, la producción podría verse afectada.

En una transmisión en Instagram Live entre Camila Hirane, Rocío en la teleserie, y Roberto Farías, los actores profundizaron sobre el futuro de la teleserie debido a la pandemia y la cuarentena.

Según reprodujo ADN, la actriz reconoció que, "nosotros llevábamos un colchón como de dos meses adelantados, pero este colchón de dos meses no es tan exacto".

"Van a ser un poco menos de dos meses los que en realidad vamos a poder seguir al aire desde que paramos de grabar, que fue hace tres semanas ya”, agregó.

Sobre el final de la teleserie, la actriz reconoció no conocerla. "Aún no hay término. No sabemos cuándo va a terminar. Todos estamos en la incertidumbre".