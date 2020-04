"Millonaria al peo": Claudia Schmidt en picada contra Tonka Tomicic

En una nueva transmisión de Las Indomables, Paty Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, analizaron la contingencia nacional.

En un hilarante capítulo del programa transmitido por el canal de Youtube de Maldonado, "La Maldito", Claudia Schmitdt no tuvo filtro para hablar de la animadora de "Bienvenidos", Tonka Tomicic.

Durante la transmisión, Claudia Schmitd quiso responder a los comentarios que escribía la gente en el chat. "Me voy a dar un gustito, Maldonado, porque acá muchos repiten que la Tonka es millonaria. Mire señor, señora, chicos y chicas, presten atención. Podrá ser muy millonaria, podrá ganar mucho dinero, pero yo me pregunto, si uno gana mucho dinero, ¿por qué le pide plata prestada a los amigos?", lanzó la ex panelista de Intrusos.

Pero eso no fue todo. "No una luca, más de cien millones de pesos. ¿Por qué dice que le regala un auto a una persona con el dinero de otra? Porque ya me tienen las tetas hinchadas, les voy a decir con este vocabulario, con el que todo el mundo está hablando de que somos todos millonarios o no. Yo sé que el auto que le regaló al pelao cantín es con plata del señor Leonardo Farkas", declaró.

Las palabras de Schmitd sorprendieron a los usuarios que seguían la transmisión, y también a sus compañeras, que se intentaban tapar la cara mientras ella seguía hablando. "Me tienen re podrida con que somos todos millonarios. Los millonarios de verdad, son los que no andan pidiéndole dinero a los otros para pagar sus cuentas, ni tampoco son los que regalan autos, carteras, ni nada, con la plata de otros. Abran los ojos. Vean la realidad", expresó.

Tras las intensas declaraciones, Paty Maldonado dio el punto final. "Ya, Señoras, ¿se desahogaron? Basta, basta", expresó. "Millonaria al peo", remató Claudia Schmidt.