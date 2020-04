"No será lo mismo sin ti": Carmen Zabala se despidió de "Marco" tras su muerte en Verdades Ocultas

View this post on Instagram

Mi amigo el Camilo, es amigo mío hace unos años y tuvimos la suerte de que llegara a esta teleserie y nos levantara a todos con su magnífica presencia. Que placer actuar y trabajar contigo. Tu rigor y entrega al trabajo es algo que no se ve todos los días. GRACIAS infinitas referente eterno de amistad/actitud/paciencia. No será lo mismo sin ti. Nos vemos por Zoom. Te re quiero amigo mío.