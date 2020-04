¡No perdonan! La Reina Isabel II y su vestido verde se vuelve el meme perfecto de las redes sociales

La Reina Isabel II quiso tener un buen gesto para la humanidad. Pero los creativos de las redes sociales no perdonan. El vestido verde con el que apareció en televisión se convirtió en el meme perfecto para todo tipo de bromas.

La soberana, quien está por cumplir 94 años, transmitió desde el castillo de Windsor, donde pasa su cuarentena, un emotivo mensaje. En él da ánimos al Reino Unido sobre el coronavirus. También da las gracias al personal médico que se está encargando de atender la pandemia. El COVID-19 ya lleva más de 5.000 fallecidos en la región y la reina mostró su preocupación.

No obstante, como dijimos, el mensaje de la Reina Isabel II no fue lo que más llamó la atención de los fanáticos de las redes. Su vestido verde fue considerado una ideal pantalla de croma. Las bromas no han parado desde entonces ¿Es que no perdonan?

Casi inmediatamente de haber salido en público el discurso de la Reina Isabel II, las redes comenzaron a llenarse de memes. En ellos le hacen todo tipo de montajes al vestido verde de la soberana. Los cibernautas dan muestra de que el sentido del humor no se pierde ni siquiera en época de cuarentena.

This is a difficult time for everyone and I, for one, am grateful for gifts such as these… pic.twitter.com/9v5M3Yhgog

— Peter Chiykowski, the unauthorized Queenscreener (@rockpapercynic) April 5, 2020