Francisco Saavedra desclasifica historia con Charly García: "Había mucha droga"

Francisco Saavedra reveló una historia inédita ocurrida el 2001, cuando Charly García visitó Chile junto a su banda Sui Generis.

En conversación con Martín Cárcamo en su programa online "Almorzando con el rubio", el conductor de "Lugares que hablan", contó el desconocido hecho con el cantante argentino.

"Deja contarte una anécdota. Es heavy, capaz que salga en la prensa internacional, en serio, es muy heavy. Yo después me fui a trabajar al "El Futuro de Chile"", dijo Pancho Saavedra según transcribe Glamorama.

"Y cuando yo estaba en "El Futuro de Chile", fue Charly García, y yo me acuerdo que entré a su camarín", continuó el animador.

"Uhhh, yo también me acuerdo", respondió Cárcamo.

"Droga, weón, droga. Qué fuerte, pero había droga, mucha droga, y él estaba tieso como palo. Qué fuerte. Perdón por lo que comenté, pero esto pasó hace 20 años. Se acaban de desmayar todos los ejecutivos de esa época, pero eso ví poh. Nunca lo había contado", confesó Saavedra.

"La que tiraste weón, la tiraste dura", replicó Cárcamo.

"Nunca lo había contado, todos saben… ¿Él se rehabilitó o no?", preguntó Saavedra, a lo que Martín respondió que si.

"Pero en esos años, cuando tuvo la cosa de que se tiraba del balcón y todo eso, y ahí estaba poh. Fido Dj se caga de la risa… Sí poh, si todos lo vimos, así que no se vengan a hacer los weones ahora y me dejen solo…. Máxima estrella del rock, pero weón, yo lo vi, no me lo contaron. Lo vi y me echaron del camarín. Fue terrible", finalizó Saavedra.

Cabe recordar que Charly García estuvo más de dos meses internado en una clínica en 2008 para rehabilitarse de sus adicciones.