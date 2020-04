Alejandro Fernández lanzará sencillo y las ganancias serán para músicos sin trabajo

View this post on Instagram

Mañana es el cumple de mi amigo, del maestro, de nuestro poeta en el cielo, Joan Sebastian. Además es un momento en el cual estamos distanciados físicamente unos de otros, pero la música es un puente que nos une. Los invito a cantar esta canción junto conmigo, la cantaremos con una sola voz que se oiga hasta el cielo, que llegue con un “te quiero” a toda la gente sola y triste, que les de esperanza. Donde quiera que estén los amo y les prometo que por medio de mi música cruzaré todas las barreras para estar con ustedes. #EsoYMásAF Disponible MAÑANA en todas las plataformas.