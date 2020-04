Hassam es uno de los humoristas más queridos por los colombianos. Por chiste sobre la situación del país Hassam es blanco de críticas

En redes sociales tiene gran cantidad de fanáticos.

En su cuenta de Instagram suma casi 2 millones de seguidores.

Pocas veces es criticado por sus comentarios o su característico humor.

Sin embargo, por uno de sus más recientes trinos las críticas no se han detenido.

Y es que para muchos fue un chiste de mal gusto, pues muchos están pasando dificultades por la cuarentena decretada.

Además, porque hace alusión a una manera de quitarse la vida, algo que no agradó a muchos.

El trino ya tiene más de 92 respuestas, la mayoría haciendo una crítica al humorista.

Por favor no hagas esto!

No sabes cuantos malos recuerdos y pensamientos me trae ver una imagen así!

Esto no es un juego.

— Leidy Paola Prieto (@51Leidy_) April 7, 2020