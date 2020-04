Pamela Díaz sobre el regreso de "La Noche es Nuestra": "Si el canal no me deja, lo hago en mi casa"

El exitoso programa de trasnoche, "La Noche es Nuestra" de Chilevisión, llegó a su término a fines de 2019, junto con "Viva la Pipol" que se transmitía en la mañana.

Los espacios encabezados por Felipe Vidal, Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz, dejaron de grabarse, causando la sorpresa de todo el equipo y su fiel audiencia.

Sin embargo, como "La Noche es Nuestra", fue grabada en el segundo semestre del año pasado, sus capítulos se siguen emitiendo, por lo que no son pocos quienes piden el regreso del trío.

Consultada por un posible retorno del programa en una transmisión en vivo, Pamela Díaz indicó, “Amo ese programa, me encantaría volver a hacerlo", aseguró.

Fiel a su estilo, además agregó que está dispuesta a hacerlo desde su hogar, si el canal no permite su regreso. “Me encantaría volver a hacerlo. Y si el canal no me deja hacerlo, lo hago en mi casa, buscaré a algún auspiciador”.

“Es un programa que hago feliz. Donde siento que no hay ninguna cosa de egos ni de mala onda con mis compañeros, lo pasamos bien, y nos queremos mucho”, agregó Díaz en su Instagram Live.