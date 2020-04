Mónica Rodríguez se sinceró sobre las desventajas de ser una figura pública

View this post on Instagram

Hoy con @yanethwaldman Hablaremos DE FRENTE sobre las ventajas y desventajas de ser un personaje público! Nos encasillan? Nos exigen más? Acaso no somos iguales y tenemos los Mismos problemas que los demás? Caer y levantarse ha hecho parte de su vida en diferentes etapas, pero ha podido ver el sol después de tantos golpes! Las alegrías, las tristezas, las angustias y los sueños, harán parte de esta conversación! Los esperamos hoy EN VIVO a las 4 pm #DeFrente #LaMonyRodríguez