Millaray Viera recuerda emotiva anécdota con Marcelo Díaz sobre el nombre de su hija

View this post on Instagram

Mi hija menor se llamó Celeste 5 años antes de nacer. Con su papá @marcelodiazd una tarde soñábamos con tener una niña algún día (ya teníamos una cada uno) y casi al unísono dijimos “que se llame Celeste”, sin ponernos de acuerdo. Nunca hubo una 2da opción. Cuando nació, hace justo 3 años, su nombre cobró tanto sentido! Mi pequeño ser celestial, mi pequeño cuerpo celeste proveniente de otra galaxia. Vas dejando tu halo de luz por donde quiera que vayas! Cuando me piden que te defina, sólo atino a sonreír, a reír, a recordar tus locuras y sentir tu dulzura y sensibilidad infinita. Eres simplemente alucinante! Hoy será un cumpleaños diferente, todos nos preocupamos de que no lo sintiera así, pero ella nos ha tranquilizado y contagiado con su felicidad y motivación. Todo lo agradece, todo es un regalo. La torta imperfecta hecha por su mamá y su hermana es perfecta a sus ojos. Un par de globos iluminan su carita. Sólo pide bailar La Vaca Lola, así que aquí estamos, alistándonos para bailar y celebrar su bendita existencia. Te amo, Celeste de mi alma. Feliz cumpleaños.