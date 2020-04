"Fueron dos noches, una noche y un día": Jordi Castell sobre supuesto romance con Luis Miguel

Las transmisiones en vivo por Instagram se han convertido en espacios de curiosas revelaciones por parte de los famosos en los días de cuarentena. Así ocurrió ayer lunes en el programa "El Aperitivo" que conduce Jordi Castell y que contó con Katherine Salosny como invitada.

Durante la conversación, que se llevó a cabo en el espacio de la Revista Velvet, Castell tomó inquietudes de los seguidores que iban comentando la charla. "¿Desde cuándo nos conocemos?", fue una de las consultas que recogió el fotógrafo.

"Desde que tuviste el romance con Luis Miguel", respondió secamente Salosny, dejando en silencio por unos segundos al conductor del programa.

Entre risas, Castell hizo sus descargos: "Kathy cómo dices eso, no fue un romance, fueron dos noches, una noche y un día. Hace 30 años, éramos chicos. No me gusta sacar del clóset a la gente".

Más allá de aquella anécdota, Kathy Salosny contó detalles de su cuarentena. La ex animadora de Mega expresó que lo más difícil ha sido estar lejos de su madre y hermana, quienes viven en Algarrobo y son población de riesgo por el Covid-19. "Mi mamá y mi hermana no saben de tecnología y no las puedo ver por video, traté de enseñarles, pero no hubo caso. Me emociona hablar de esto, va a ser mi cumpleaños y no vamos a estar juntas y no sé por cuánto tiempo más. Quiero pensar que las voy a volver abrazar", dijo.

Sobre lo Laboral, la actriz de profesión sostuvo que "se acabó el programa en Telecanal, teníamos tremendos invitados y se acabó el restaurante también. Para nosotros fue súper fuerte cerrar el restaurante, íbamos a empezar a tener utilidades recién. Igual estamos pagándoles el sueldo a los trabajadores, no los hemos abandonado”. Además, agrega que, “tengo recursos, estoy viviendo de mis ahorros, me gusta el tema de la austeridad, que uno se pone más creativo cuando tienes menos. Quiero volver a tiempos más austeros, yo creo firmemente en eso”.