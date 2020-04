Pamela Díaz despeja dudas sobre supuesta relación con Jean Philippe Cretton

Durante las últimas semanas, se empezó a especular sobre el inicio de una supuesta nueva relación amorosa en la farándula chilena. El rumor involucraba a Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, dupla de animadores del ex programa, Viva la Pipol.

Tras la ola de especulaciones, los rostros de Chilevisión salieron a aclarar la verdad en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la fiera. Al ser consultados, la conductora explicó que "la gente dice 'por qué no invitas a salir…' Señora, nosotros no somos pololos, somos amigos, no tenemos nada. O sino no podría llamarlo poh, sería descarada". En el video, Cretton reafirmó las palabras de su colega, anunciando además que está soltero.

Pero a pocos días de esta declaración, los animadores vuelven a estar en la palestra. Esto, luego de que José Miguel Viñuela le hiciera una broma a Pamela Díaz durante una transmisión en vivo en el marco de la Teletón, donde también estaba presente Francisco Saavedra.

"Oye, pero Pame, una pregunta: ¿Qué ha pasado contigo en esta cuarentena y todo el tema de la líbido", preguntó el animador de Lugares que hablan.

"Lo ha aprovechado como nunca", agregó Viñuela.

"No tengo poh. El Jose es mi amigo y sabe, no estoy con nadie. No tengo ningún hombre", respondió Díaz.

"Es verdad. Ahora siguiendo con nuestro programa (mira para el lado), Jean Phillipe cuéntanos… ¡Ah no! ¡Perdón! (risas)", bromeó Viñuela.

"¡¿Qué dijiste?!", expresó Díaz.

"Dijo ‘siguiendo con nuestro programa, Jean Phillipe, cuéntanos’. Te agarró pal fideo", aclaró Pancho Saavedra.

"No, ná que ver", se defendió Viñuela.

"No. Yo lo diría, no tendría ni un drama", aseguró Díaz.

"Eso es lo que la prensa especula, pero tú sabes qué estás soltera. Mira, la Pamela va a conocer a un italiano, a un extranjero, ya se lo dijeron en la cartas, que tenga mucha plata. Italiano o de Nueva York", agregó Viñuela.

"No me dijeron que tenía plata", finalizó Díaz.