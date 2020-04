El sentido mensaje con el que "la Gorda" Fabiola se despidió de Lucero Gómez

View this post on Instagram

Mi Loló del alma. Éste fue nuestro último encuentro. Compartimos almuerzo en el cumpleaños de Hugo Patiño el 7 de marzo. Luego la cuarentena nos alejó y sin mediar palabra todo se detuvo… hasta tu vida! Tantos recuerdos, tantas cosas vividas… Siempre dije que eras más fuerte que yo y mira…te fuiste! Tia Sulelo…mi adorada tía Sulelo. Mi Loló.