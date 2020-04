“Máximo también tuvo que tener rehabilitación física”: Cecilia Bolocco habla por primera vez del delicado estado de salud de su hijo

Son pocas las oportunidades en que Cecilia Bolocco aparece en televisión y la Teletón sagradamente es una ellas. En un contacto por videollamada la figura por primera vez relató el complicado estado de salud de su hijo Máximo, de 16 años, que en 2018 fue sometido a la extracción de un tumor cerebral.

Después de la operación, la animadora se fue a vivir a Estados Unidos para continuar con el tratamiento médico de su primogénito. Donde permanece hasta ahora.

Y anoche durante la transmisión de la cruzada solidaria, Bolocco contó como ha sido este período. Según transcribe el sitio Glamorama, la conductora relató que “Estoy tan feliz en este encierro, llevo desde noviembre del año 2018 una cuarentena junto a mi hijo. Ha estado en un tratamiento demoledor, estuvo internado durante meses". En ese sentido y con los ojos con llanto, la ex Miss Universo agregó que "por lo mismo entiendo más que nunca a las mamás de los niños que se atienden en Teletón. Llevo más de 30 años trabajando para esta maravillosa obra, con un agradecimiento infinito hacia lo que me ha entregado Teletón".

Además señaló que “hoy te puedo decir, como una mamá, que siento lo mismo que siente una madre que va a Teletón. Máximo también tuvo que tener rehabilitación física, también tuvo que andar con prótesis, también lo asistió cuando llegamos a Chile una fisiatra de la Teletón".

Durante el enlace la conductora se refirió también a la emoción de Don Francisco durante la cruzada solidaria "quisiera recordar una frase tan maravillosa, que me acordé porque al comienzo de la Teletón, que además te vi tan emocionado (a Don Francisco) y me hiciste llorar. De verdad, se me llenaron los ojos de lágrimas".