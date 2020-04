Belky Arizala posó con profundo escote y dejó a muchos impresionados

View this post on Instagram

#Propòsitodivino . . "Y así un día se llenó el mundo con la nefasta idea de un Apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva, hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres, las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. . . Y nos dimos cuenta de lo que era y no era importante, y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas, y para esperar en casa que lleguen todos para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. . . Tres gotitas de mocos en el aire, nos ha puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia, a reconocer que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. . . Ya empezamos a desearle el bien al vecino, necesitamos que se mantenga seguro y que no se enferme, que viva mucho pero que sea feliz y junto a una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que, si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. . . Existe una sola alternativa: ser mejores juntos. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón, cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias y el tránsito de quienes vienen a dar esperanzas será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel, dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía, bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie mas lo quiera hacer… Texto de @wrongedna Edna Rueda Abrahams. Gracias . Alcaldía de Villavieja @alvaroandrescharryp Fotógrafo @edomdovi @Franco_nava maquillaje @bethel_bio_luxury_hotel @fv_felipevillalobos vestuario @ramynmorenoaccesorios @danainsuasti_joyas @cathefierro_joyas @antonina_canal