Así fue la tierna celebración de aniversario de Andrea Legarreta y Erik Rubín en su casa

20 años… Yo recuerdo que de niña decía que quería que el día de mi boda fuera uno de los más felices de mi vida… SIN duda hasta hoy lo recuerdo como MAGIA pura, como si no hubieran pasado 20 años… recuerdo cada instante, cada ser querido deseándonos con el alma lo mejor, cada baile, cada canción y cada sonrisa… La felicidad desbordada por cada poro… Lo hermoso que te veías y tu sonrisa nerviosa… Mi sonrisa tan grande que se me salía por los ojos y retumbaba en mi corazón… La canción que escribiste para nuestro momento… Los amigos cantando a coro “Tiempos de amor” … Todos felices al ver que nuestra felicidad era evidente (la merecíamos). Nuestros padres deseando desde el fondo de su alma que nuestra decisión nos trajera felicidad y plenitud… Y en el fondo, nosotros deseando que esas “apuestas” en contra de nuestro amor, fallaran… Han pasado 20 años… Y en momentos, hemos estado a punto de “rompernos”… Pero lo más hermoso es, que a pesar de todo lo que quizás haya sido negativo y que ahora ha sido aprendizaje, el amor ha ganado… Dicen que somos de quien nos conoce en nuestros mejores y peores momentos y aún así, decide quedarse… Y poniendo en la balanza nuestra historia, los momentos buenos SIN duda han hecho que nuestro paso por la vida, valga la pena… No ha sido fácil… Nada verdaderamente valioso lo es… Y luchar lo ha valido todo… Gracias por cada instante… Gracias por nuestra familia… Nuestros tesoros hermosos… Gracias por tu entrega como esposo, padre, mejor amigo, socio, consejero, porrista… Gracias por regalarnos tu voz, tu talento, tu ejemplo de perseverancia, tu ternura de niño, tus risas… Gracias por tu resistencia y fortaleza y anteponer el amor a toda la mala onda y el ruido de afuera… Aquí estoy para ti… Para nosotros… Para que sigamos creciendo juntos… No se puede saber el futuro… Vaya que nos sorprende… Pero HOY te vuelvo a elegir… Hoy deseo vivir hasta el último día que me quede de vida a tu lado, en amor, en empatía, en paciencia, en compromiso, en entrega… Dios nos siga bendiciendo!! Felices 20 amor mío!! Y que siga la cuenta… 🙏🏻❤️❤️🙏🏻 Te amo @erikrubinoficial