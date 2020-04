Amaro Gómez-Pablos protagoniza tenso intercambio con tuitera: "¿Te parece irrelevante?"

Desde su llegada al Bienvenidos, ha llamado la atención la capacidad con que Amaro Gómez-Pablos participa en el programa mientras atiende sus redes sociales. La situación quedó demostrada en el pasado y ahora volvió a repetirse cuando le respondió una usuaria que lo criticó por una solicitud en pantalla.

Todo ocurrió cuando abordaban la situación que se vive afuera de las oficinas del Administrador de Fondos de Cesantía (AFC), en donde miles de trabajadores han acudido para cobrar sus seguros debido al complejo escenario laboral que enfrenta el país por el coronavirus.

El matinal mostró el caso de un trabajador que quedó cesante debido a la crisis originada por la pandemia, y que vislumbraba un complicado futuro para su familia. En ese momento, Amaro Gómez-Pablos le pidió su teléfono para hacer un seguimiento sobre el caso, lo que provocó la molestia de algunos televidentes, quienes reaccionaron a través de Twitter.

Fue el caso de la usuaria identificada como @Nattalita_, quien criticó las palabras del periodista. "@tv_Amaro

le pide a un trabajador que hace la fila en AFC que le deje el teléfono para hacerle seguimiento y saber como él ahora va a alimentar a su familia… Deberían sacar una ley para prohibir matinales son todos caca", puso.

Sin embargo, el periodista le respondió a través de la misma plataforma mientras conducía el matinal. "¿Te parece irrelevante como se traduce la ley a un trabajador cesante que alimenta 7 bocas y que ejemplifica la situación de muchos?", le dijo este.

Pero el intercambio no quedó ahí. Más tarde, la mujer volvió a contestarle. "Me parece ridículo que quiera su número para hacerle seguimiento. Es sabido que los que ganan el sueldo mínimo no les alcanza para poder vivir y hacen maravillas con el dinero", señaló, generando opiniones divididas en la red social. Algunos se cuadraron con la joven, mientras que otros apoyaron al periodista indicando que sería una buena manera de visibilizar los problemas de la sociedad actual.

