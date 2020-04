"¿Quién ha llorado sin parar hasta ahogarse?": El desahogo de Camila Recabarren en medio de crisis sanitaria

No poder salir, la incertidumbre por lo que pasará, el incremento de la cesantía y miles de personas que se enferman y mueren al día a causa de un virus, que no tiene piedad con el ser humano. Todo esto ha causado el dolor y la desesperación de cientos de personas, que ven con poca esperanza el futuro. Este es el caso de Camila Recabarren, quien por estos días tampoco lo ha pasado bien.

Pese a que está viviendo en El Valle de Elqui, rodeada de naturaleza y junto a su hija Rafaella, la ex chica reality no ha tenido días buenos. El no poder estar junto a su pareja, su familia y no saber qué va a pasar, también han afectado su ánimo. Así lo reveló en su cuenta de Instagram donde descargó su frustración por los momentos de incertidumbre que se viven.

"¿Quién se ha sentido así en esta cuarentena ?, quién ha llorado sin parar, hasta ahogarse?, quién se ha enfermado de la cuerpa por pena por la incertidumbre ???… quien a tocado fondo? Quien extraña demasiado algún amor o familiar, sentir que se te sale el corazón ? Quien empatiza con la gente que sabemos que el próximo mes estarán hasta el loli con las cuentas sin saber que hacer??? Quien llora de rabia por los wns que gobiernan el país ???", comenzó relatando.

"Lloro poco pero tuve unos días intensos, grises, ahora mi meta es avanzar y cranear la forma de ayudar pa los próximos meses y buscar mi estabilidad emocional , pa no bajar las defensas 🙏🏾 los estaré leyendo", “Desahóguese", continuó diciendo mientras aprovechó de invitar a otros a que tambien descarguen sus inquietudes.

En la publicación se ve a la ex animadora de CHV acostada sobre la cama con los ojos hinchados por llorar. "Amo a mi familia, Están bien Gracias a Dios tengo mi casita mis animales … pero no estare al 💯 hasta que todo esto pase, esto me refiero … Covid19 🦠 y la lucha que aún no acaba en nuestro país … porque no bajaremos los brazos hasta que la Dignidad se haga costumbre", terminó relatando.



La publicación de Recabarren se llenó de mensajes de apoyo y también de desasosiego. "Yoooo pasó de la pena a la alegría. Reírme, enojarme, estresarme luego cargarme de la risa y preocupado, después sentirme solo", "Estamos todos luchando por salir del pozo negro, haciendo lo que esta en nuestras manos para subsistir a esta crisis", Todos estamos así… yo soy mamá mi único ingreso es este emprendimiento", "La mayoría estamos iguales. Yo extraño a mis hijos un montón", fueron algunos de los comentarios.