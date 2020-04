Belenaza revela lo que dejó de lado por 'Bailando por un sueño'

En conversación a distancia con el programa Sigamos de largo de Canal 13, Belén Mora, más conocida como Benenaza, contó detalles de cómo está viviendo la cuarentena y bromeó sobre este proceso.

Muy activa se ha mostrado en redes sociales Belenaza, desde que comenzó la cuarentena por coronavirus. Entre clases de baile y programas en vivo junto a su hijo o sola, la ex participante de "Morandé con Compañía" se ha mantenido cercana a sus seguidores.

Invitada por el programa de trasnoche de Canal 13, a cargo de Maly Jorquiera y Sergio Lagos, la actriz repasó lo que han sido estos días de aislamiento, bromeando sobre el peso ganado. "He subido en promedio 63 kilos desde que comenzó. Había bajado 172 kilos con Bailando y ahora recuperé 63 kilos. Es que tengo la cocina al lado".

Consultada por Maly sobre si guardó la piscola, Belén reveló, "no tomo Maly, aunque no lo creas, desde el 14 de febrero, desde que entré al Bailando y me propuse no tomar hasta que gane el programa".