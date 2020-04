Tras la cuarentena son muchas las personas que ahora ven los noticieros.

El extraño detalle que algunos notaron en la presentadora Alejandra Giraldo

Caracol Noticias es uno de los más vistos en el país, allí cuentan con grandes periodistas.

Una de ellas es Alejandra Giraldo, quien llamó la atención de algunos por un detalle.

La presentadora fue criticada por el tamaño de su cuello.

Aunque para algunos todo fue un chiste, otros defendieron el buen nombre de la famosa.

En la red social twitter compartieron la imagen de una persona que sale midiendo con un metro el tamaño del cuello de la presentadora.

Para muchos, la burla es de personas que solo “hacen bulla por cosas realmente innecesarias”

“Alejandra no le hagas caso a esos comentarios sin fundamento”, “cuando la gente no tiene nada más que hacer”, “me encantas eres una bacana, no le pongas atención a los ignorantes”.