El incómodo error de vestuario que tuvo Sara Uribe en pleno en vivo

View this post on Instagram

Que el privilegio no te nuble la empatía. Si puedes ayudar, ¡hazlo! El momento es AHORA ♥ . Y no necesariamente debes publicarlo en redes sociales o enviar fotos. Ayuda como quieras, en la medida que puedas, con lo que puedas, pero hazlo. Juntos podemos.💪🏻 Buenas noches a todos 🌙