Angélica Sepúlveda revela gran pena por culpa del coronavirus

Alejada de las polémicas de antaño, Angélica Sepúlveda está en otra etapa de su vida, y así lo deja ver de vez en cuando en sus redes sociales. Sin embargo, la pandemia de coronavirus también la ha afectado y quiso expresar su pena en redes sociales.

Resulta que su pareja no está en Chile, por lo que no ha podido verlo ni podrá estar con él, presumiblemente, por un buen tiempo.

Antes de la cuarentena, la ex participante del reality 1810, había planeado viajar a ver su novio, un hombre turco con quien mantiene una larga relación.

"Mi turquito. Ángel el virus no nos une… Mira, nariz rota, estaba revisando la obra y golpeó con un fierro. Cuánto me gustaría estar con mi amor, abrazarlo, aburrirlo a besos😢, pero definitivamente no podré viajar", escribió junto a una foto de su pareja con un parche en la nariz producto de un accidente.

"Me duele hasta el alma, no había sentido dolor así, soy la loca de mantener todo bajo control, pero nada puedo hacer respecto del Covid19, sólo quedarme en mi país y orar a Dios que nos proteja a todos, que aparezca pronto la vacuna, al Universo que haga feliz nuestra historia de amor. Teeeeee aaaaamoooo", agregó.