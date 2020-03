Actores y personalidades locales reaccionan al fallecimiento de Rodrigo Rochet

Triateza y conmoción generó la noticia de la muerte del ex actor Rodrigo Rochet este martes. Tras saberse del accidente en helicóptero que le costó la vida, distintas personalidades locales, como actores y músicos, recordaron a Rochet y compartieron recuerdos y fotografías con él.

Cabe recordar que Rochet fue parte de los elencos de teleseries como "Marrón Glacé", "Amor a domicilio" y "Sabor a ti" de Canal 13.

Además, Rochet tuvo un espacio en el programa "Venga Conmigo", también en Canal 13, donde presentaba a la Generación 2000. En la actualidad, el ex actor se dedicaba a los negocios, estaba casado y tenía tres hijas.

Entre los mensajes de condolencias a la familia, actores, músicos y diversas personalidades compartieron recuerdos e imágenes junto a Rochet.

"Qué prematura e inesperada la muerte de Rodrigo Rochet con quien trabajamos en varias teleseries en los '90 en @canal13 Vayan para su señora, sus tres hijos, familiares y amigos nuestros pensamientos y pésame en esta hora triste. +Q.E.P.D.", escribió el actor y político Luciano Cruz-Coke, mientras que la actriz Catherine Mazoyer, publicó: "Marron Glacé, el Regreso. Mi primera teleserie, mi personaje era Isidora, la Polola de Tito, que era interpretado por Rodrigo Rochet. Fuimos buenos compañeros, cómplices, jóvenes. Después le perdí la pista. Hoy me entero de su muerte en un accidente. Abrazo y fuerza a su familia".

Felipe Viel, en tanto, compartió varias fotografías y el mensaje: "Descansa en paz amigo mío. Agradezco a la vida tantos años de amistad y lindos recuerdos .Lamento no poder despedirte como te mereces , pero ya tendremos oportunidad de celebrar tu vida con los muchachos . #rodrigorochet Gran amigo, gran padre. Te queremos y nos vemos pronto".

El actor estaba enfocado en su rol de empresario y en su vida familiar.

Por su parte, el ex guitarrista de Aleste y productor musical, Marcelo Alonso, escribió: "Descansa en paz querido amigo. Fueron más de 25 años llenos de mil historias juntos. Pero me quedo con este momento el mes pasado en el que tuvimos esa laaaaaarga charla de la vida junto a un café después de un gran almuerzo con amigos. Ese día hablamos más que en muchos años. Una gran persona, un gran amigo y un gran padre. Me quedo con los buenos recuerdos y con todo el cariño que siempre nos entregaste. Te vamos a extrañar mucho!! Siempre vas a estar en nuestros corazones. Mucha fuerza a tu familia y a tus hijas en este momento tan difícil. Abrazo".

La cantante Denisse Malebrán publicó un sentido mensaje: "Son pocas las cosas que se pueden decir en casos tan trágicos, sólo apoyar con abrazos y un beso. Pero ni eso podrán hacer los Rochet para despedir a Rodrigo. Que tristeza y desolador para toda su familia. Te amo Chinita linda. A ti, a Lilo y toda la familia, mi amor las acompaña".

La periodista Carolina Gutiérrez escribió, "Conocí a Rodrigo Rochet. Tipo empeñoso , educado y buena gente. #QEPD" y Vasco Moulián publicó: "Rodrigo, mándale un abrazo a los buenos, te fuiste al cielo, gracias por tantos momentos inolvidables de los años 90 gracias por todo".

