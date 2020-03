Pampita rompe en llanto en la televisión argentina desesperada por la situación mundial

La preocupación que se vive a nivel global por la propagación del Covid-19 tiene a medio mundo buscando el autocuidado y realizando cuarentenas voluntarias, el día a día del cual se estaba acostumbrado varía y las emociones y sensibilidades que florecen sin darnos cuenta. Tal como le ocurrió a Carolina Ardohain en Argentina, quien rompió en llanto en el último capítulo de su programa debido al poco peso que sus compatriotas le han tomado a las medidas para prevenir un posible contagio del Coronavirus.

Pampita emocionada desde la tribuna de su programa enviaba un mensaje a quienes aún siguen saliendo a las calles, exponiéndose y no respetando la cuarentena. "Si desde arriba les dicen que no salgan de su casa, no salgan. Nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que sigue saliendo a hacer compras, a ver muebles, a verse con amigos. Nosotros podemos reaccionar a tiempo. La gente no prestó atención. Lo ven como algo lejano, como algo imposible, como si se tratara de una película. Esto puedo pasarnos a nosotros también", expresó la trasandina.

La modelo también manifestó que "No nos está pasando hoy, pero si no reaccionamos, si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar. Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar", agregando que los argentinos ven muy lejano el peligro que esto conlleva. "Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Estamos a tiempo, ese es el único mensaje", señaló.

Entre lágrimas Pampita también confirmaba que este era el último capítulo que realizaría, todo esto con el fin de resguardarse y proteger a los suyos. "Hoy es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más", finalizó la trasandina.