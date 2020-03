"¿Qué pasaría si yo juzgara a las personas que tienen sobrepeso?": Gala se defiende de críticas a su cuerpo

Del cuerpo ajeno no se opina, sin embargo, hay personas que todavía no lo han entendido. La víctima de ataques una vez más, fue la participante de "Bailando por un sueño", Gala Caldirola, quien compartió fotos con su hija en la piscina y se llenó de comentarios sobre su cuerpo, que indicaban que la española estaría demasiado delgada.

"Demasiado delgada no es bueno.. No te queda muy bien.. Espero estés bien", "Menos carne que una pistera", "Estás en los huesos ..cuídate y no le des más vueltas recupera tu familia", "Eres muy linda pero me párese que estás demasiado flaca", fueron algunos de los agudos comentarios.

Fiel a su estilo, Gala no se quedó callada ante las críticas y publicó algunas stories donde explica que no tiene ningún problema con su cuerpo. "El cuerpo de cada persona es distinto. ¿Qué pasaría yo juzgara a las personas que tienen un poquito de sobrepeso… que dijera que son unas gordas? ¿Fatal, verdad?… Soy una persona que siempre está inculcando buenos hábitos", explicó.

Además, hizo un llamado a no criticar el cuerpo ajeno y menos adjudicarle enfermedades, ya que hay muchas personas que tienen trastornos alimenticios y pueden sentirse afectadas. "Si vas a tratar temas como anorexia, piensa que hay personas que de verdad lo sufren… Dos dedos de frente", recalcó.