Marcelo "Chino" Ríos publica foto de Jordi Castell y su pareja y escribe: "Dan asco"

El ex tenista nacional, Marcelo “Chino” Ríos, realizó polémicas publicaciones en su cuenta de Instagram este fin de semana, en contra del fotógrafo Jordi Castell.

Al parecer, al deportista no le cayeron bien los dichos del ex panelista de Primer Plano, quien, invitado al programa "Sigamos de largo" de Canal 13 la semana pasada, sostuvo: “No puede haber un ciudadano en el año 2020 que descalifique a tantas personas desde la diferencia y que se sienta con la superioridad solo por el hecho de ser heterosexual de venir a denostar”, refiriéndose a Ríos.



En aparente represalia, este sábado, Marcelo Ríos publicó dos veces una foto de Jordi Castell con su pareja, Juan Pablo Montt, con quien firmó el Acuerdo de Unión Civil, escribiendo que los homosexuales le dan asco.

En la primera publicación, señaló: "Te quería preguntar seriamente y públicamente para tener otras opiniones, que tu como homosexual te moleste tanto que no opinen como tu y piensas que te están atacando porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco pero te pido si puedes, que me contestes por ti opinion personal, ya que hay homosexuales que son mas abiertos, mas cultos e inteligentes que tu,que opinan muy abiertamente y con argumentos. (José Antonio Neme)".

En la siguiente publicación continuó agrediendo al fotógrafo y lo trató de "muerto de hambre". "Pensándolo bien, que me importa lo que piense un monopatin muerto de hambre, el huea dice que se cuiden y el Pastel se va al campo,retiro mi pregunta anterior este monoptin no clasifica".

Los dichos homofóbicos de Ríos despertaron distintos tipos de comentarios entre sus seguidores. "Chino con respeto a quien le importa la sexualidad del otro hoy en día todos somos iguales no es tema", "Te tiene aburrido la cuarentena parece", "La duda es ?, si no acepto la homosexualidad soy un Neanderthal que me falta evolucionar en mi pensamiento", "Chino que onda la cuarentena te tiene pal loli", fueron algunos de los posteos.

Cabe recordar que, tiempo atrás, el Movilh, (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual), ya había criticado al ex número uno por sus dichos "homobóbicos y transfóbicos" en una entrevista con La Tercera.

“A todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orientación sexual e identidad de género”, sentenció la agrupación.