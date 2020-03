"Si eres mala persona quédate en casa": Luli genera polémica tras burlarse de quienes hacen cuarentena

View this post on Instagram

La naturaleza se manifestó! Así que, sí eres mala persona quédate en Casa! 🤗🤦‍♀️🤷‍♀️💆‍♀️🏋️‍♂️⛹️‍♀️🚣‍♂️🤞🤳🙌🏿🙏🙏🙏🙏🙏