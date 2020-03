La dolorosa curación con panela de Jessica Cediel para rellenar heridas de cirugía

View this post on Instagram

ESTE VÍDEO PUEDE CONTENER IMÁGENES SENSIBLES. Porfavor tener precaución con menores de edad. 🚨⚠️ Para ver el vídeo COMPLETO pueden ir a mi canal de YouTube en el link que se encuentra arriba en mi perfil 🙏🏻 Las mujeres que tenemos Biopolimeros en nuestro cuerpo vivimos una realidad que para la gran mayoría de la gente es desconocida…💔 La vida es una antes y después de los biopolímeros… y ya nada vuelve a ser igual. 🖤 Mas allá de que se me vea como una figura pública, quiero dejar claro que lo único que pretendo es compartir una parte de mi historia para que ayude a prevenir lo que en el futuro puede convertirse en una tragedia. Porque para mi el hecho de que pueda ayudar a salvar vidas con mi testimonio es más que suficiente. 🙏🏻 No es un proceso fácil… ni mental, ni emocional y mucho menos físico. Pero considero que con el fin de alertar y ayudar a las miles de mujeres y hombres que sufren… (y a [email protected] [email protected] que me siguen pidiendo consejo y que también tienen esta misma condición) decidí abrir de nuevo mi corazón, mi intimidad y mostrar la cruda realidad que vivimos fuera de lo que alguien más pueda imaginar. En lo personal todo mi proceso ha sido posible solo gracias a la mano de DIOS, a su amor y a su infinita misericordia. ✝️ Gracias al Doctor Ivan Santos @dr_ivansantos por su compromiso con esta causa social, gracias por su excelente labor como profesional en la salud. Te admiro, te quiero y te respeto. 🙏🏻❤️💯 Gracias Dianita @dianabp87 por tu entrega, tu paciencia y tu disposición 💙 Gracias a la Clínica Los Cobos por un servicio de primera calidad. www.losocobosmc.com Y gracias a todas las personas que me han acompañado durante este proceso… (ustedes saben quienes son❤️) Música: Supe que me amabas / Marcela Gandara The way maker/ versión en español. Con amor: Jessica Cediel