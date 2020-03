Daniela Kirberg se refiere a los conflictos que ha tenido en la relación con Julián Elfenbein

En el último capítulo de "La divina comida", estuvieron invitados José Antonio Raffo, Catalina Olcay, Daniela Kirberg y Leandro Martínez, quienes, en una distendida conversación, revelaron aspectos privados de su vida.



En esa tónica, Daniela Kirberg, casada con Julián Elfenbein, se refirió a los inicios de su relación con el conductor de Pasapalabra, señalando que siempre fue complicado. “Desde el minuto que mi relación parte no es fácil. Yo lidio con un hombre que estaba en las tinieblas, que realmente no tenía ganas de vivir, que no tenía ganas de tener una relación nuevamente, pero que en el fondo se enamora de mí y yo lo saco como de ahí, nos casamos y tenemos una relación”, relató.

“Llevábamos un año de matrimonio y el 24 de julio, el día de su cumpleaños, se cae en el estudio de Canal 13 y le detectaron un tumor cerebral”, señaló y añadió que ambos debieron partir a Alemania. “Tenía 25 años, donde tuve que dejar mi pega stand by (en marketing de Everlast) y vivo un mes y medio en Alemania”.

Sumado a lo anterior, Daniela habló del infarto que tuvo el animador el año pasado. “Siempre nos han tocado pruebas duras, pero la vida nunca deja de sorprenderte (…) Yo disfruto el acá y el ahora”.

La comunicadora no se refirió a los rumores de un quiebre en la relación, que circulan hace un tiempo, lo que puede deberse a la fecha en que se grabó el capítulo.