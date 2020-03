¿Cómo combinar la diversión y el aprendizaje cuando los niños están en casa?

Quedarse en casa es la realidad actual de la mayoría de hogares ecuatorianos, por lo que una rutina diaria ayudará a organizar el tiempo con niños. Sobretodo, garantizará que cada actividad en la que distribuyan su tiempo, ya sea de entretenimiento u ocio, sea aprovechada para el aprendizaje.

La mañana puede ser destinada a la realización de tareas escolares y ayuda en el hogar; sin embargo, la tarde puede enfocarse en el desarrollo de los niños, a través de manualidades, lecturas de libros, videos o series educativas. Para que la rutina funcione, se debe establecer un horario en los que cumplirán cada actividad.

En ese sentido, te ofrecemos estas opciones de programación infantil, con la cual, no solo podrán disfrutar de divertidas situaciones, sino que podrán entrenarse en valores y habilidades sociales.

El objetivo de los días que se debe permanecer en casa no es solo desarrollar las capacidades cognitivas a través de tareas, sino también las habilidades sociales, reducidas por el momento, pero que pueden ser trabajadas desde casa en este tiempo en familia.

Estas destrezas pueden continuar a través del aprendizaje lúdico, una gran herramienta para lograr estas metas. "Se puede dejar a los niños ver televisión o jugar en el computador, lo importante es que haya límites para el tiempo que le van a dedicar a esta actividad, y que el adulto asegure que los programas o juegos son adecuados para el menor, señalan expertos.

